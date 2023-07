Forte dei Marmi, spiagge da 500 euro al giorno a 16mila per la stagione intera: viaggio nei lidi extralusso

Pagheresti 500 euro per trascorrere una giornata in un lido a Forte dei Marmi? A quanto pare, a questa domanda molti rispondono sì. «Un prezzo giusto per quanto offerto, anche perché siamo tutti gli anni in overbooking», ha raccontato ai microfoni di Zona Bianca il General Manager del "Bagno Alpemare", di proprietà della famiglia del cantante Andrea Bocelli. Si tratta uno degli stabilimenti più esclusivi del litorale: dove 500 euro è la cifra che si paga per godersi una giornata al mare, ma diventano addirittura 16mila per tutta la stagione estiva.

I clienti delle spiagge vip non dispongono solo di ombrelloni e lettini con materassi, ma anche di veri e propri gazebo con poltrone e divanetti per chi sceglie l'opzione più lussuosa. E poi cabine spaziose e ristoranti con menù gourmet. Ci sono anche soluzioni che prevedono sia l'hotel che il posto in spiaggia. E in questo caso il prezzo aumenta ancora: «Ottantamila euro per una settimana in albergo e l'accesso al lido», ha raccontato il giornalista Angelo Macchiavello, autore del servizio.

I clienti delle spiagge extralusso

Naturalmente, non si tratta di posti accessibili a tutti. Il "Bagno Piero", ad esempio, pare sia meta prediletta della famiglia Agnelli da anni, essendo stati tra i primi frequentatori vip di Forte dei Marmi. Seguiti a rotta di collo da una schiera infinita di calciatori e personaggi dello show business. Poi c'è il "Bagno Maitò", noto per il suo esclusivo servizio di ristorazione. Si vocifera che Giorgio Armani sia tra i soci. Fatto certo, invece, è che il re della moda italiana si è comprato proprio uno di questi lidi nel 2021: il "Bagno Isola".