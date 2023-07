Cristante e Spinazzola, tensione a Forte dei Marmi

«Voi pisc... davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma da dove ca**o venite oh? Ma nemmeno in Afghanistan si fanno ste cose oh...», le frasi che rieccheggiano da un video virale postato su Tik Tok da un utente testimone di una scena surreale: Cristante e Spinazzola, due calciatori della Roma e della Nazionale Italiana, sono impegnati in un'accesa discussione serale ai piedi di un condominio di Forte dei Marmi, la località sarda dove i due stanno trascorrendo le vacanze insieme ad amici e compagne.

A gridare quelle frasi contro di loro è probabilmente un residente del posto, intervenuto forse in difesa di un vicino di casa. Accerchiato da persone che tentano di calmarlo, senza troppi giri di parole l'uomo accusa i due giocatori di aver urinato davanti alla porta di una persona. Al di là di questo, non si capisce bene che cosa sia successo esattamente, se davvero Cristante e Spinazzola sono responsabili di quanto viene loro contestato, oppure no.

