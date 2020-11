Fondo Rilancio, CDP Venture Capital: 200 milioni per sostenere le start-up italiane

(Teleborsa) - Deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione l'istituzione del "Fondo Rilancio". Il Fondo – annuncia Cdp Venture Capital – accoglie la dotazione di 200 milioni di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle startup e pmi innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall'emergenza Covid-19.

Le risorse – assegnate, con decreto attuativo dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo Rilancio del primo ottobre, dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli – saranno gestite dal Fondo al fine di contribuire a "supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell'ecosistema del Venture Capital italiano". Con il Fondo Rilancio – spiega una nota – saranno gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio a segnalare le startup e le pmi innovative in cui stanno per investire o hanno investito nei 6 mesi antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legislativo Rilancio, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto attuativo.

"Queste nuove risorse testimoniano la fiducia che il Ministero dello Sviluppo economico ripone in tutti gli operatori che ogni giorno lavorano in modo sinergico con l'obiettivo di rendere il Venture Capital un ecosistema di crescita e di sviluppo della cultura imprenditoriale del nostro Paese – commenta l'amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital - Fondo Nazionale Innovazione, Enrico Resmini –. Il rilancio dell'innovazione in Italia deve poter contare su una solida rete di investitori qualificati e regolamentati, in grado di accompagnare le start-up e pmi innovative nel loro percorso di sviluppo".

I finanziamenti saranno realizzati in matching con gli investitori accreditati. Il capitale investito da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Rilancio ammonterà ad un massimo di 4 volte il valore di quanto da essi investito, nel limite complessivo di un milione di euro per singola startup o pmi investita.

Le start-up e le pmi destinatarie degli investimenti da parte del Fondo Rilancio dovranno avere sede legale in Italia e svolgere in Italia le loro attività e i programmi di sviluppo futuri, nonché rientrare nei requisiti stabiliti dal decreto attuativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA