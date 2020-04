© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La pandemia Covid-19 ha ". Il", mae dimostra la bontà dellenel "con il virus sempre in agguato.È quanto si legge nel blog dell'in un post a firma diin cui gli analisti tracciano una prima visione dell'impatto della crisi dovuta al coronavirus.Il giudizio è netto:del recente passato, e il danno economico si sta allargando a macchia d'olio.Nel post vengono proposti 5 grafici che mostrano alcuni aspetti di questo particolare momento: uno è dedicatodove "il governo ha imposto un blocco nazionale il 9 marzo per contenere la diffusione del virus"."Di conseguenza, la, specialmente nelle regioni settentrionali dove i tassi di infezione sono stati considerevolmente più alti", si legge nel blog.Gli economisti sottolineano poi che ". Nelle ultime due settimane di marzo quasi 10 milioni di persone hanno presentato domanda di. Un aumento così brusco e sbalorditivoAnchein molti paesi, riflettendo i cali della domanda esterna e le crescenti aspettative di un calo della domanda interna".Da un lato, il primo Paese a registrare casi di Covid-19, segnala una ripresa che "sebbene limitata" suggerisce "che leRimane però "", perché, ricordano le tre firme, "non è possibile escludere una rinascita della sua diffusione in Cina e in altri paesi"."Per superare questa pandemia, abbiamo", conclude il post in cui si conferma l'attenzione dell'FMI nel "garantire che sia disponibile un rapido sostegno ai paesi colpiti attraverso finanziamenti di emergenza, consulenza politica e assistenza tecnica".