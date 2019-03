Fisco, in calo il reddito medio degli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono i dati comunicati dal ministero dell'Economia in base alle dichiarazioni dei redditi per il 2017.rispetto al 2016 e con un totale di circa 838 miliardi.Secondo il Tesoro, la diminuzione sul totale e sul medio "è dovuta in parte agli effetti transitori dell'introduzione del regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata e in parte al calo del reddito da lavoro dipendente".A livello geografico, anche nel 2017 ""; in testa c'è lacon un reddito complessivo medio di 24.720 euro, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (23.850 euro), in coda lacon il reddito medio più basso a 14.120 euro.Se i redditi da lavoro dipendente e da pensione "rappresentano circa l'84% del reddito complessivo dichiarato" dai contribuenti per il 2017, con le pensioni che rappresentano il 30% del totale,, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori titolari di ditte individuali è di 22.110 euro.Nello specifico, il Tesoro ha voluto chiarire che con imprenditori si intendono "i titolari di ditte individuali, escludendo chi esercita attività economica in forma societaria" e in generale i "datori di lavoro" visto che "la maggior parte delle ditte individuali non ha personale alle proprie dipendenze".Poco più di, mentre per i pensionati è di 17.430 euro, poco meno di quello da partecipazione in società di persone e assimilate, a 18.380 euro.Secondo i dati del ministero infine: oltre 10,5 milioni di soggetti, infatti, "hanno un'imposta netta pari a zero. Si tratta prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento".", specifica il Tesoro.Per il 2017, aggiunge il ministero,. Al netto degli effetti del bonus 80 euro, l'imposta netta Irpef risulta pari in media a 5.140 euro e viene