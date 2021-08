Fisco, entrate tributarie e contributive semestre in aumento del 10,2%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Entrate in forte crescita per il Fisco. Secondo l'ultimo rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), le entrate tributarie e contributive nei primi sei mesi evidenziano nel complesso una crescita del 10,2% pari a 30,8 miliardi di euro in più rispetto all'analogo periodo del 2020.



Il dato tiene conto della variazione positiva entrate tributarie dell'11,9% (+23,6 miliardi di euro) e della crescita delle entrate contributive del 6,8% (+7,2 miliardi di euro). L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 agosto scorso.