(Teleborsa) - Sul sito disono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti () aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da". A renderlo noto una nota della stessa Agenzia.Slitta dal 10 dicembre 2020 alil termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare il versamento delle rate della "" e del "" in scadenza nell'anno 2020, senza perdere le agevolazioni previste. Inoltre, in favore dei contribuenti in materia didel, il provvedimento stabilisce che per le richieste di dilazione presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza la necessità di dover documentare la propria situazione di difficoltà a fare fronte al pagamento in un'unica soluzione, viene elevata da 60 a 100 mila euro.Sempre entro il 31 dicembre 2021 è possibile chiedere una, senza il versamento delle rate arretrate, anche per tutti i contribuenti che prima dell'8 marzo 2020 sono decaduti da vecchi piani di rateizzazione. Resta confermata anche per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).Novità anche per chi è decaduto dalle definizioni agevolate degli anni precedenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle, che potrà chiedere sempre entro il 31 dicembre 2021 una rateizzazione per le somme ancora dovute.