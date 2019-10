«Finance for food one», al via il fondo per il settore agroalimentare con 80 milioni di investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce «Finance for Food One», il fondo per il settore agroalimentare con investimenti fino a 200 milioni. Si tratta del fondo di Azimut Libera Impresa Sgr che con una dotazione iniziale di 80 milioni prevede di arrivare a 200 milioni tramite un programma di finanziamenti nel settore a sostegno delle piccole e medie imprese presenti sul territorio italiano. Lo sponsor e advisor del fondo è Finance for Food Srl, una boutique indipendente specializzata nella consulenza all'economia reale che ruota intorno al mondo dell’agricoltura.Il settore agricolo è sempre più al centro dell’attenzione grazie anche alle tematiche connesse all'ambiente e allo sviluppo di tecnologie applicate alla lavorazione della terra e alla crescita della produzione aziendale. Il fondo è orientato anche a investimenti nell'agroindustria e in tutti quei servizi che ruotano intorno come la distribuzione, la ristorazione, i macchinari, l'energia rinnovabile, la tecnologia, l’informatizzazione, gli agriturismi. Si tratta quindi di investimenti sostebili, aperti alle innovazioni.Finance for Food Srl, presieduta da Arturo Semerari, ha tra i suoi punti di forza l’approccio specializzato ai mercati di riferimento, che permette, attraverso l'impiego di database unici, di cogliere grandi opportunità in un comparto con forti asimmetrie informative. Oltre all’attività di advisory a servizio del fondo gestito da Azimut, Finance for Food Srl presta un innovativo servizio e un valore aggiunto rivolto alle banche, agli investitori in crediti collegati ad aziende agroalimentari, finalizzato alla loro valorizzazione e ristrutturazione.Da segnalare infine le partnership istituzionali e operative che Finance for Food ha attivato con i più importanti stakeholder del sistema agroalimentare italiano, tra i quali Ismea e la collaborazione operativa in esclusiva con Agriconsulting Spa.