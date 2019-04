Ferrero acquisisce biscotti, gelati e snack da Kellogg per 1,16 miliardi

Ferrero compra il business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate da Kellogg Company per 1,3 miliardi di dollari (1,16 miliardi di euro al cambio attuale) in contanti. Questi business, specifica il gruppo italiano in una nota, hanno generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari nel 2018. Nel dettaglio Ferrero acquisirà i biscotti a marchio Keebler, i biscotti top selling nel consumo 'on the go' Famous Amos, il marchio di biscotti premium per famiglie Mother's e i biscotti senza zucchero Murray, così come Little Brownie Bakers, fornitore di biscotti per le Girl Scouts. Ferrero acquisirà anche il business degli snack alla frutta Kellogg's, compresi gli snack Stretch Island e Fruity, insieme ai coni gelato e le crostate Keebler's.

La girella diventa rosa, la merendina cult degli anni 80 cambia look

Ferrero acquisirà da Kellogg anche sei stabilimenti di produzione statunitensi di proprietà, situati in tutto il Paese, ad Allyn (Washington) Augusta (Georgia) Florence e Louisville in Kentucky e due stabilimenti a Chicago in Illinois; così come un impianto di produzione in affitto a Baltimora, nel Maryland. Dal 2017, Ferrero ha acquisito diversi marchi e aziende statunitensi e, con questa transazione, entrerà in nuove categorie di prodotti strategici, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato nordamericano. 'Il business di Kellogg dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate rappresentano un'eccellente soluzione strategica per Ferrero, perchè consentono di continuare ad aumentare la nostra presenza complessiva e l'offerta di prodotti nel mercato nordamericano', ha dichiarato nella nota Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero. 'Con questa operazione non vedo l'ora di portare molti marchi iconici Kellogg nel portafoglio Ferrero, di accogliere i nuovi colleghi nella nostra vasta comunità e di proseguire la nostra tradizione nel far crescere i marchi, come abbiamo fatto attraverso le acquisizioni di successo di Fannie May, Ferrara Candy Company e l'ex business dolciario statunitense di Nestlè. Abbiamo un grande rispetto per Kellogg, per la sua eredità e i suoi valori e siamo orgogliosi che abbia scelto Ferrero come una buona casa per questi business', ha aggiunto l'imprenditore di Alba.

'Stiamo acquisendo un portafoglio di marchi consolidati amati dai consumatori, con posizioni sul mercato molto forti attraverso le loro rispettive categorie, permettendoci di diversificare in modo significativo il nostro portafoglio e di sfruttare le nuove entusiasmanti opportunità di crescita nel mercato dei biscotti più grande del mondo', ha aggiunto Lapo Civiletti, ceo del Gruppo Ferrero. 'L'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per portare avanti i nostri obiettivi strategici di crescita e non vediamo l'ora di condividere i nostri piani aziendali con i nostri clienti, fornitori e gli altri partner nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi di Kellogg's', ha continuato Todd Siwak, ceo di Ferrara Candy Company (gruppo Ferrero). La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni normative e si prevede che si chiuderà nella seconda metà dell'anno. JP Morgan Securities plc, Davis Polk & Wardwell LLP sono stati consulenti di Ferrero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA