La girella diventa rosa, la merendina cult degli anni 80 cambia look

Cambia la Girella Motta. Dopo i Baci perugina rosa, la crema spalmabile di Pan di Stelle e quella al gusto di caramelle Rossana, continuano le dolci novità sugli scaffali dei nostri supermercati: stavolta tocca alla mitica Girella Motta che diventa rosa, con la nuova versione ai frutti rossi. Alla base resta il cacao della classica Girella, ma è fatta con pan di spagna e frutti rossi e contiene, assicura Motta, il 50% di grassi in meno rispetto alle merendine più vendute: nessun conservante e nessun colorante. Secondo le ultime ricerche di mercato la scelta di abbassare il livello di grassi è vincente, perché quasi un consumatore italiano su due cerca prodotti a basso contenuto di grassi.

In più il rosa premia, come hanno dimostrato proprio i Baci Perugina e il nuovo Kit Kat Ruby. E sui social è già un delirio di foto e post a celebrare la novità sugli scaffali dei supermercati, in questi giorni in cui si affaccia la primavera (nonostante meteo e temperature dicano altro).





