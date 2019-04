Ferraris pensa a Terna come driver di innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ". Si tratta del piano di investimento più alto di sempre nella storia di Terna., elementi imprescindibili per abilitare la transizione energetica". Lo ha detto l', che ieri a Torino, ha, assieme alla Presidente del Gruppo Catia Bastioli e al sindaco della città, Chiara Appendino."Il settore elettrico sta vivendo a livello globale una profonda trasformazione, dettata da obiettivi globali, comunitari e nazionali di decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili", un processo questo - ha spiegato Ferraris - che si inserisce in un contesto di "progressiva elettrificazione dei consumi e di fenomeni climatici estremi sempre più frequenti".In questo panorama ", facendo leva su, competenze e tecnologie distintive, a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti e in particolare delle comunità", ha aggiunto il CEO.