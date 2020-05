© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal delicatissimosullaalpassando per ilil Presidente del Consigliofa il punto della situazione, affrontando più di un tema spinoso, nell'intervista in apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano in cui si dice anche sicuro che ile apre alle- dice - siamo in condizione di studiare un'eventualeper ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare leSulla sentenza della Consulta tedesca, Conte osserva che il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della BCE "era già stato approvato e ritenuto legittimo dalla Corte di Giustizia Europea., rileva.In merito ai discussi strumenti UE, in particolare sul"entriamo nel vivo ora. C'è un'istanza più ambiziosa di Italia, Spagna, Francia, continueremo a batterci perché prevalga", dichiara Conte, che ribadisce la sua posizione su un altro strumento al centro del dibattito:Sull'economia, "ammette. Tra le misure del decreto Maggio, per cui si sta aspettando l'aggiornamento del Temporary Framework dell'UE, Conte evidenzia le ristrutturazioni di immobili "a costo zero" attraverso il credito di imposta, e la norma che "distribuirà 3 miliardi ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzione e opere pubbliche". Inoltre si sta lavorando al "piano straordinario per l'edilizia scolastica" e a un "piano estivo" per i bambini.In merito alle critiche tutt'altro che velate del Presidente designato di Confindustria Bonomi,Sui prestiti alle aziende, altro tema spinoso, "letemono di essere coinvolte un domani nel concorso in reati collegati alla bancarotta. In pratica di aver contribuito a tenere artificiosamente in vita aziende già decotte., assicura il Premier.