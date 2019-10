Agenzia delle entrate: attenzione alle false mail pec sulla fatturazione elettronica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione alle false mail sulla fatturazione elettronica. È l'allarme lanciato dall'Agenzia delle Entrate che informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali. Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura “Invio File ” e che hanno come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario.Il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI). A tal proposito, L'Agenzia ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche: - il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre; - il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate). L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente.