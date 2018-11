Facebook e la privacy: Zuckerberg avrebbe insabbiato tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un altro capitolo sulla spinosa questione della gestione della privacy del social network più famoso al mondo, Facebook. Secondo un'inchiesta del New York Times il fondatore e amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg e la direttrice operativa Sheryl Sandberg hanno cercato di insabbiare e tenere nascoste le prove contro il social network nell'ambito del Russiagate e dello scandalo Cambridge Analytica.I due, secondo quanto ricostruito dal quotidiano americano, sarebbero stati a conoscenza delle intrusioni nel social network degli hacker russi per cercare di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi nel 2016. E sarebbero anche stati informai sugli errori commessi nella gestione della privacy degli utenti.Una volta poi finiti nel centro dello scandalo, hanno lanciato una campagna per combattere i critici e screditarli per poi spostare l'attenzione sulle società tech rivali, su cui hanno fatto uscire articoli negativi.Sarà vero o non vero, ma la Borsa non perdona e il titolo ha perso l'1,30% su Wall Street.