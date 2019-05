Il co-fondatore di Facebook contro Zuckerberg: «Ha troppo potere il gruppo va diviso. Intervenga il governo»

Mark Zuckerberg è un «bravo ragazzo» ma «il suo potere è senza precedenti, è anti americano». L'allarme è stato lanciato dal co-fondatore di Facebook Chris Hughes dalle colonne del New York Times, sottolineando come a suo avviso le autorità dovrebbero intervenire e

spezzare

, separare Facebook. «Mark Zuckerberg non può» risolvere i problemi di Facebook, «il nostro governo può». Dunque, il governo deve intervenire. Intanto, in queste ore Zuckerberg, si trova nella sede di Agordo di Luxottica. È arrivato in elicottero intorno alle 13 accompagnato dal patron Leonardo del Vecchio con il quale sta visitando lo stabilimento, intrattenendosi a parlare con i vertici e le maestranze del gruppo. Mister Facebook ha voluto vedere da vicino la realtà produttiva di Luxottica, manifestando interesse per la storia professionale che ha permesso a Del Vecchio di affermare la sua azienda come leader mondiale nel settore dell'occhialeria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA