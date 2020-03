Export regioni italiane in crescita del 2,3% nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a ritmi inferiori rispetto al 2018 e con: per ilsi conferma una, cui contribuisce, in particolare, il forte aumento delle vendite verso i mercati extra Ue; per, la crescita dell'export ènazionale; per ilsi registra una, dopo due anni di crescita e per leuna significativa flessione, determinata principalmente dal calo delle vendite dei prodotti della raffinazione.Le esportazioni dichimico-medicinali e botanici dale dalla, e le vendite di articoli in, escluso abbigliamento, e simili e di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti dallacontribuiscono peralla crescita tendenziale dell'export nazionale nel 2019.E' quanto rileva l'ultimo rapporto dell'istat sull'andamentio dei flussi commerciali delle regioni italiane, segnalando chesi stima unaper il Nord-est (+3,0%) e il Centro (+1,9%), un lieve calo per il Sud e Isole (-0,1%) e una più ampia flessione per il Nord-ovest (-1,8%).Nell'anno 2019, tra leall'export, si segnalano, Puglia (+9,1%) e Campania (+8,4%). Diversamente, si registrano ampii pere cali di relativa minore entità per Liguria (-6,5%), Valle d'Aosta (-5,4%) e Piemonte (-3,5%).Nel 2019, unalla crescita dell'export nazionale proviene dalle vendite della, della(+12,3% e +30,4% rispettivamente) e dell'Emilia Romagna verso il Giappone (+86,9%).Nell'analisidell'export, si segnalano le performance positive di. I maggiori contributi negativi provengono da Siracusa, Torino, Varese e Potenza