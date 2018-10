Exploit del settore automotive dell'Italia (+2,02%), si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 183.494,77, in accelerazione del 2,02% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'indice europeo del settore auto e ricambi che viaggia a 467,76, dopo che in principio di giornata era a quota 463,59.



Nel listino principale, seduta decisamente positiva per Fiat Chrysler, che tratta in rialzo del 5,22%.



Tonica Brembo che evidenzia un bel vantaggio dell'1,45%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, scambia di poco sopra la parità Piaggio, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,93%.



Piccoli passi in avanti per CIR, che segna un incremento marginale dello 0,89%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, bene Sogefi, con un rialzo dell'1,57%.