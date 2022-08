Exor, ok trasferimento quotazione a Borsa Amsterdam

Venerdì 5 Agosto 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il CdA di Exor ha approvato il trasferimento della quotazione delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Amsterdam. Come annunciato da Exor lo scorso 3 agosto, la società ha ricevuto l'approvazione da parte dell'Euronext Listing Board all'ammissione alla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Amsterdam.



Inoltre, Exor annuncia di aver ricevuto oggi l'approvazione scritta da parte dell'Autorità olandese per i Mercati Finanziari (AFM) del prospetto relativo all'ammissione alla quotazione e alla negoziazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Amsterdam.



Le negoziazioni delle azioni ordinarie Exor su Euronext Amsterdam - si legge in una nota - avranno inizio il 12 agosto prossimo alle ore 9:00 (CET).