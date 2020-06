Eurozona supera fase shock ma PMI manifatturiero non cela incertezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -prodotto sul settore manifatturiero dalla, fra marzo ed aprile, anche sesul futuro. Lo confermano gli indicidel mese di maggio, che indicano un generale recupero delle aspettative dei direttori d'acquisto delle aziende, ed anche la persistenza di alcuni elementi negativi, che fanno ritenere questo. Infatti, il recupero dei PMI è accompagnato da forted aumentano anche ia causa del pessimismo delle aziende manifatturiere per la produzione futura.Dalla lettura dei dati preliminari ‘flash',da 33,4, risultando superiore ai 3dagli analisti.Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 36,6 da 34,5 poco sotto il consensus di 36,8. Inil PMI manifatturieri è srialito a 40,6 punti da 31,5, superando le attese di 40,3 punti. Lavede salire il PMI a 38,3 punti dai 30,8 precedenti, superando le attese di 38 punti. Il mese di maggio è stato positivo anche per l', dove il PMI ha recuperato a 45,4 da 31,1, superando largamente i 37,1 delle attese.Al di fuori dell'UE, lafa segnare un PMI manifatturiero di 40,7 punti, in linea con il consensus, contro i 32,6 punti precedenti."Mentre aspettiamo i crolli senza precedenti della produzione industriale e del PIL nel secondo trimestre, l'indagine fornisce speranze che il settore manifatturiero probabilmente assisterà a qualche stabilizzazione, e potenzialmente persino ad un ritorno alla crescita durante il terzo trimestre", commenta, Chief Business Economist presso IHS Markit."Che la crescita possa riportare una forte impennata - aggiunge - rimane comunque molto incerto visto che il distanziamento sociale, l'alto livello di disoccupazione e il crollo dei profitti aziendali faranno si che la domanda, sia nazionale che estera, rimarrà debole ancora a lungo".