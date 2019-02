Europa indecisa, resta sui livelli della vigilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con gli investitori ancora concentrati sulle Minute della Fed. Dai verbali dell'ultima riunione è emerso un approccio paziente della Banca centrale americana nelle decisioni di politica monetaria, con una pausa nel rialzo dei tassi d'interesse alla luce dei rischi e delle incertezze nella crescita economica globale.In allerta anche la Banca Centrale Europea, con alcuni membri dello staff alle prese con dichiarazioni che inneggiano alla cautela. Peter Praet, il belga a capo dello staff economico della BCE, ha dichiarato che l'Eurotower prenderà molto presto in esame l'ipotesi di una nuova edizione del TLTRO, il programma di finanziamenti agevolati al settore bancario.va segnalato lo scivolone del PMI manifatturiero della Zona Euro in zona contrazione nel mese di febbraio.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,135. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,4 dollari per barile.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +267 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,82%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,39%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,74%, resta vicino alla parità Parigi (+0,11%).; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 22.271 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,16%), come il FTSE Italia Star (0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+0,85%), beni per la casa (+0,75%) e sanitario (+0,65%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-2,44%), materie prime (-1,16%) e bancario (-1,04%).Tra idi Milano, in evidenza Diasorin (+1,83%), Moncler (+1,79%), Atlantia (+1,71%) e Amplifon (+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -9,56% alle prese con un nuovo problema con il Westernlink Cable Project.Affonda Juventus, con un ribasso del 9,04% dopo la sconfitta a Madrid contro l'Atletico nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League.Crolla Unicredit, con una flessione del 2,01%.Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,44%.Tra i, ERG (+1,87%), Falck Renewables (+1,79%), Cairo Communication (+1,74%) e Datalogic (+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su ASTM, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Vendite a piene mani su Credito Valtellinese, che soffre un decremento del 2,28%.Scivola Banca Ifis, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso RCS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.