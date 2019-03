EssilorLuxottica, nel 2018 utile a 1,8 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - EssilorLuxottica ha chiuso l'esercizio 2018 registrando un utile netto "adjusted" pari a 1.871 milioni (-1,7%) mentre i ricavi si sono attestati a quota 16,1 miliardi in crescita del 3,2%.L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 è stato di 1,9 miliardi di Euro.. Il Gruppo prevede per il 2019 unall'approvazione degli azionisti nel corso dell'Assemblea annuale del 16 maggio 2019 il pagamento di uncombinati di Luxottica ed Essilor.: le vendite, la redditività e il flusso di cassa sono tutti positivi al netto dell'effetto cambio., portando con noi i marchi più amati, eccellenti capacità operative e un'organizzazione digitalizzata in ogni sua parte - ha commentatodi EssilorLuxottica -. Quanto abbiamo costruito continuerà a crescere su questi punti di forza negli anni a venire. Una volta completata l'integrazione con Essilor e raggiunte le sinergie che ci aspettiamo, insiemea beneficio dei nostri partner wholesale e dei consumatori in tutto il mondo".