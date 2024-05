Venerdì 31 Maggio 2024, 06:00

«L'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nello Spazio economico europeo». È arrivato ieri nei tempi previsti, come anticipato dal Messaggero, il via libera - «senza condizioni» - della Commissione europea all’acquisizione della rete di Tim da parte del fondo americano Kkr, attraverso Netco. Cioè la nuova società che ha in pancia le attività della rete di telefonia fissa primaria e dorsale di Tim e di FiberCop S.p.A, joint venture tra la stessa Tim e Kkr responsabile della rete di telefonia fissa secondaria di Tim.

LA RISPOSTA DEL MERCATO

Tim, in una nota, ha fatto sapere di «prendere atto con favore dell’autorizzazione» europea». Che, «in fase 1 consente di confermare che l’operazione verrà perfezionata nelle tempistiche previste». La decisione è stata apprezzata anche dal mercato: a Piazza Affari il titolo Tim, aver ceduto anche il 10% nel corso della seduta, ieri ha chiuso in rialzo dell'1,55%, a 0,25 euro. Ventiquattr’ore prima il gruppo aveva comunicato di avere chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 3,93 miliardi di euro (+2,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente). A nome del governo, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato di «un successo della strategia italiana di partecipare all’operazione. È stata sbrogliata la storica matassa».

L'OPERAZIONE

L’operazione vale oltre 22 miliardi, con Kkr che - insieme a Mef e F2i - gestirà la rete fissa di Tim, la quale copre quasi l’89% delle abitazioni in Italia per oltre 23 milioni di chilometri. La direzione generale Concorrenza ha rilevato che Kkr «non avrà la capacità di limitare l'accesso ai servizi passivi (vale a dire le infrastrutture)» ad altri attori. Infatti, «per ciascun prodotto all'ingrosso il numero di reti disponibili e di fornitori rimarrà invariato e il potere di mercato di NetCo non aumenterà rispetto a quello che detengono attualmente Tim o FiberCop». Di conseguenza restano immutati anche gli accordi a lungo termine stretti con diversi operatori come Fastweb e Iliad. «Kkr - spiega Bruxelles - non potrà rendere meno favorevoli le condizioni di accesso all'ingrosso o porre fine a tale accesso».

Da escludere in futuro, poi, la creazione di un coordinamento tra NetCo e OpenFiber, visto che «Fastweb continuerà a esercitare una pressione concorrenziale su NetCo e sulla sua concorrente di lunga data, Open Fiber». Kkr e Tim hanno concordato, nelle fasi successive, un accordo quadro di servizi per disciplinare il rapporto tra NetCo e Tim. La Ue non esclude che possa essere sottoposto al controllo dell’Antitrust europeo o di quello italiano e della vigilanza dell'Agcom.