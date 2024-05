Venerdì 31 Maggio 2024, 07:10

I dati Istat ci raccontano di un mercato del lavoro in Italia che macina ogni mese nuovi record positivi. Aumentano gli occupati, diminuiscono i disoccupati. E le nuove assunzioni sono soprattutto stabili. Maurizio del Conte, cattedra di Diritto del Lavoro alla Bocconi, ex presidente Anpal, tra i giuslavoristi più importanti in Italia: secondo lei siamo sulla strada giusta?

«Il record sul numero di occupati riflette quante persone hanno avuto nel periodo di riferimento un lavoro. È sicuramente un dato importante: siamo ancora sotto la media europea ma stiamo recuperando terreno rispetto a una situazione che è sempre stata in affanno rispetto ad altri paesi europei, nei confronti dei quali in alcuni casi scontiamo un differenziale negativo superiore ai 10-15 punti. Insomma questa ripresa ci voleva. Tra l’altro le nuove assunzioni sono prevalentemente a tempo indeterminato».

Quindi chi demonizza il jobs act sta sbagliando?

«Se stiamo ai numeri, bisogna riconoscere che dopo il jobs act il tasso dei licenziamenti non è aumentato. Non si è in alcun modo verificato quel fenomeno, di cui qualcuno parla, di precarizzazione del tempo indeterminato».

Ripristinare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha un senso?

«Il vecchio articolo 18 non era una garanzia di stabilità. È una narrazione bizzarra quella che attribuisce all’imprenditore la voglia di licenziare. L’impresa che va bene ha l’obiettivo di tenerseli i lavoratori, non di licenziarli. In questo momento poi in cui c’è scarsità di lavoratori, le imprese se li contendono e per tenerseli offrono contratti stabili. Quel che cambia sono le dimissioni: oggi il lavoratore si muove nel mercato del lavoro e sceglie, anziché limitarsi ad essere scelto. Un piccolo miracolo».

Una mobilità positiva, quindi.

«Si, non c’è più un lavoro purchessia, il fatto di potersi muovere e ricollocarsi più coerentemente con la propria formazione e il proprio percorso professionale è un vantaggio. Anche il cosiddetto fenomeno delle “grandi dimissioni” non è negativo. Non significa rigetto, apriamo tutti un bar o un chiringuito ai Tropici. É invece un fenomeno di crescita del lavoratore che si dimette per una posizione migliore. Se non fosse così non aumenterebbe l’occupazione».

Il lavoro stabile però a volte non garantisce un reddito dignitoso. Penso al part-time involontario, ad esempio.

«Part time involontario forse non è il termine corretto, perché spessissimo nasconde un full time, metà in regola metà in nero. Così paga meno tasse l’impresa ma anche il lavoratore».

Occorre aumentare i controlli?

«Si ma non a tappeto. Anche perché ci vorrebbe un esercito di ispettori, che non abbiamo. Utilizzando la tecnologia e incrociando le banche dati - Inail e Inps, ad esempio - si possono fare verifiche mirate».

Riconoscerà che in Italia esiste il problema dei salari bassi, di lavori sottopagati.

«Il vero impoverimento lo subisce il lavoratore che ha contratti a termine, discontinui, con dei buchi in mezzo. Il trend in atto mostra che i contratti precari sono in diminuzione. Continuare a parlare di salario minimo come soluzione è un grande inganno. I salari sono bassi per tante ragioni. A partire dalla scarsa produttività che non è colpa dei lavoratori ma delle imprese che investono poco in tecnologia, ricerca e sviluppo, sono piccole e poco managerializzate. Le nostre grandi imprese hanno produttività e salari paragonabili agli altri paesi Ue, ma purtroppo sono poche. Per far ripartire i salari bisogna far funzionare meglio il sistema di contrattazione collettiva con soggetti rappresentativi».

Perché secondo lei l’unica fascia di età in cui non cresce l’occupazione è quella compresa tra i 25 e i 34 anni?

«Molto dipende dai fattori demografici. E poi anche perché i giovani, giustamente, cercano un lavoro adeguato alla loro formazione. Che però spesso non coincide con i profili più ricercati dalle aziende».