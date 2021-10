Eni, via libera Antitrust acquisizione Be Power

Lunedì 25 Ottobre 2021, 20:00

(Teleborsa) - L'Antitrust dà via libera all'acquisizione da parte da parte di Eni dell'operatore nel settore delle energie rinnovabili Be Power, sottolineando nel Bollettino odierno - che l'operazione in esame "non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".

Secondo l'Antitrust "gli effetti dell'operazione nei suddetti mercati rilevanti risultano marginali, tanto da consentire di escludere che la stessa possa incidere in maniera significativa sulla concorrenza nei mercati della mobilità elettrica, della fornitura dei servizi di flessibilità e della vendita di energia elettrica all'ingrosso e al dettaglio". L'operazione consiste nella acquisizione da parte di Eni, attraverso la società interamente partecipata Eni gas e luce (EGL), del 100% delle azioni di Be Power. All'esito dell'operazione, pertanto, EGL sarà l'unico azionista di Be Power e delle controllate Be Charge, Be Charge Valle d'Aosta e 4Energia.