Eni seleziona migliori startup per soluzioni Industrial Internet of Things

(Teleborsa) - Eni e Cariplo Factory (l'hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016) annunciano i vincitori di Industrial IoT, l'iniziativa di open innovation dedicata alle startup che operano in ambito Internet of Things. Delle 85 startup candidatesi da tutto il mondo (24% Italia, 39% Europa, 14% USA, 5% Canada, 19% altri Paesi), sono state selezionate: Sanchip, Enging, Feelit, Petasense, Sensorfield.

La Call for Innovation Industrial IoT ha come obiettivo principale l'individuazione e l'implementazione di soluzioni innovative per il monitoraggio degli asset industriali e per l'integrazione e l'elaborazione dei dati provenienti dai sensori degli impianti. Le 5 startup che hanno presentato le migliori soluzioni avvieranno incontri con Eni per individuare possibili aree di collaborazione. I team di innovatori potranno confrontarsi con l'azienda, mettere alla prova il potenziale innovativo dei loro prodotti e servizi in un settore di grande rilevanza come quello dell'Internet of Things applicato all'industria.

L'ambito dell'Industrial IoT fa riferimento a sensori, strumenti di misurazione e altri dispositivi connessi, collegati in rete con una moltitudine di applicazioni industriali. Questa connessione permette la raccolta, lo scambio e l'analisi dei dati, abilitando processi più virtuosi e sostenibili sia in termini di produttività sia in termini di efficienza.