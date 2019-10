Eni Award 2019, consegnati i premi per la ricerca e l'innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per la ricerca e l'innovazione nel campo dell'energia, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente di Enie dell'Amministratore Delegato di EniQuesto premio, giunto alla dodicesima edizione e, è divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente.Quest'anno il premio, uno dei tre riconoscimenti principali che premia le migliori innovazioni nel settore degli idrocarburi per la decarbonizzazione del sistema energetico, è stato assegnato a(USA), che ha sviluppato processi catalitici innovativi che accrescono la resa nel processo di conversione di biomasse a carburanti e prodotti chimici, incrementando la resa mediante l'ottimizzazione delle condizioni di reazione. Tra i nuovi processi sviluppati, la conversione di uno zucchero (il fruttosio) in un composto da cui è possibile ottenere biomateriali che possono essere utilizzati in alternativa a comuni materiali plastici di origine fossile.Il premio, per ricerche sulle fonti di energia rinnovabile e sullo stoccaggio di energia, è stato assegnato a, che hanno sviluppato un nuovo tipo di batteria particolarmente adatta per lo stoccaggio sicuro e conveniente di energia rinnovabile intermittente come la solare ed eolicae la successiva erogazione per lunghi periodi di tempo.Il premio, dedicato a ricerche sulla tutela di aria, acqua e terra e sulla bonifica di siti industriali, è stato assegnato a P, per i risultati ottenuti nel campo della catalisi: metalli quali Ferro e Cobalto possono sostituire i metalli nobili (Platino, Rodio, Palladio, ecc.) utilizzati nelle reazioni catalitiche nell'industria farmaceutica e nei prodotti di consumo, con ricadute positive economiche ed ambientali.Per la sezione, istituita nel 2017, premiati Emmanuel Kweinor Tetteh della Durban University of Technology e Madina Mahmoud della American University del Cairo. Per il premiodedicato agli under 30, sono stati selezionatiNell'occasione sono stati consegnati anche i, che hanno premiato ricerche compiute da donne e uomini che lavorano nel Gruppo del cane a sei zampe.