Energia, Cingolani: "Abbiamo messo in sicurezza Paese. Stoccaggi sono pieni"

(Teleborsa) - Il Ministro della Transizione Ecologica, in una delle ultime uscite prima di rassegnare l'incarico, ha offerto una retrospettiva sul lavoro svolto dal governo in una delle fasi più critiche della storia economica., dovremmo fare una, ha affermato il titolare del MITE, intervenendo al Green talk organizzato dal Corriere della Sera. "Gli. - ha aggiunto - Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione".A proposito del, Cingolani ha spiegato che dovrebbe essere "unsenza picchi assurdi". Una proposta sulla quale il Ministro si dice convinti che l'Europa potrà giungere ad un "compromesso" e che consenta di " limitare i costi".Cingolani ha parlato anche delche tanta polemica aha sollevato negli ultimi giorni. "Spero che tutti si rendano conto che la", ha affermato il titolare del MITE, precisando "se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo a usarla, sarà un vero e proprio suicidio". Ricordando che in Italia c'è spesso laCingolani ha ribadito ", poi la sposteremo in un sito non invasivo".Parlando dell'ipotesi di un doppio mandato Cingolani ha affermato "per me è sicuramente la fine", "il mio tempo da questo punto di vista e' finito". "C'e' un tempo per i tecnici e un momento che credo sia giunto in cui il Parlamento si debba riappropriare delle proprie prerogative e fare delle scelte politiche", ha sottolineato.