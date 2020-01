Enel, premiata da no profit CDP per leadership sul clima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel è stata inclusa nella rinomata "Lista A" per il cambiamento climatico pubblicata da CDP,, che mette a disposizione la più importante piattaforma per valutare la performance delle imprese nella lotta contro il cambiamento climatico. Endesa, la controllata spagnola di Enel, ha ricevuto un punteggio A-."L'inserimento nella Lista A di CDPdei sistemi di produzione di energia, contribuendo al contempo alla diminuzione delle emissioni in altri settori grazie all'elettrificazione della domanda di energia" - dichiara-. "La scelta strategica che abbiamo fatto nel 2015 di passare a un modello di business sostenibile e integrato ha consentito a Enel di posizionarsi come leader nella transizione verso un'economia senza emissioni, per essere preparata al meglio alle sfide del cambiamento climatico".Enel è una delle aziende con le migliori performance tra quelle incluse nella "Lista A" sulla base dei report 2019 sul clima di CDP che ha visto la partecipazione di oltre 8.400 società.