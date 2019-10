Enel: E-distribuzione inaugura una nuova sede nel Cilento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via una nuova unità operativa in Campania di E-Distribuzione. La società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione in Italia ha inaugurato ad Agropoli, nel Cilento, la sede della 19esima unità operativa regionale.Il sito è articolato su tre livelli con una superficie di circa 1300 metri quadrati e gestità la rete elettrica di distribuzione al servizio di 102mila utenti in 46 comuni della provincia di Salerno, per un totale di più di 6.000 chilometri di linee e oltre 1.800 cabine. Al taglio del nastro della sede hanno partecipato Leonardo Ruscito, responsabile Area Sud di E-Distribuzione, il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, il vescovo di Vallo della Lucania Ciro Maniero, il vice-presidente di Confindustria Salerno Gerardo Gambardella e il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.«Stiamo lanciando un piano straordinario di investimenti che per la Campania vale circa 200 milioni di euro» ha fatto sapere nel corso dell'inaugurazione il responsabile dell'Area Sud di E-Distribuzione Leonardo Ruscito. «Siamo convinti che una capillare presenza sul territorio garantisca una buona qualità del servizio per i cittadini- spiega Ruscito - Tra il 2021 e il 2023 investiremo in Campania 200 milioni di euro. Questi investimenti serviranno a mantenere la rete, ma soprattutto a svilupparla e a potenziarla. L'obiettivo è quello di rendere la rete sempre più smart, sempre più digitalizzata».