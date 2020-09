Enea, Federico Testa confermato presidente

Federico Testa confermato presidente dell'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.



Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha firmato il 21 settembre il decreto di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Enea, dopo che la designazione di Testa da parte dello stesso Patuanelli ha ottenuto il parere favorevole di Camera e Senato.



Nel cda entrano come consiglieri Tullio Berlenghi, in rappresentanza del ministero dell’Ambiente, e il ricercatore Enea Giovanni Giuliano, eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell’Agenzia. I tre componenti durano in carica quattro anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA