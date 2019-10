ENEA dà nuova vita agli scarti dell'industria siderurgica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -neglie creare un'del settore siderurgico verso l'È la nuova ricerca, realizzata nell'ambito delche permette di dare nuova vita a materiali di scarto della siderurgia che troppo spesso vengono sperperati.: la maggior parte (75%) trova impiego in edilizia e nella cantieristica stradale, mentre ilnegli impianti di produzione, con un pesante impatto sull'ambiente."Per questo progetto abbiamo sostituito una parte dei sali fusi, utilizzati dall'impianto solare a concentrazione per accumulare energia termica ad alta temperatura (fino a 550 ºC), con scarti d'altoforno opportunamente riprocessati", spiega, ricercatore della Divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network di ENEA.I vantaggi sono tanti: usando questi materiali è possibilea concentrazione e ottenere un"Grazie a questa sperimentazione, abbiamo messo a punto un, che potrebbe aprire la strada alla diffusione del solare a concentrazione, una tecnologia 100% verde in grado di disaccoppiare la fase di produzione di energia termica da quella di conversione in elettricità e, quindi, di", aggiunge Turchetti."Dopo il successo della realizzazione di questa infrastruttura sperimentale, idel nuovo progetto SFERA III sul solare termico a concentrazione", conclude, responsabile del Laboratorio Ingegneria delle Tecnologie Solari e coordinatore ENEA del progetto REslag.