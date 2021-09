EMA deciderà su terza dose a ottobre. Contagi in aumento nelle 24 ore

2 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - L'EMA, Agenzia europea per il farmaco, ha fatto sapere che deciderà in merito alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid e del richiamo ad inizio ottobre.



"Gli studi confermano che la terza dose aiuta nei casi di pazienti immunodepressi" ha ricordato Marco Cavaleri, direttore generale dell'EMA e responsabile della task force sui vaccini, aggiungendo che la priorità resta quella di " completare il ciclo vaccinale per chi non lo ha ancora fatto".



L'EMA - ha aggiunto l'esperto - non ha ricevuto a momento alcuna domanda per il vaccino ai bambini sotto i 12 anni, ma si prevede che Pfizerpresenterà i dati per la richiesta di estensione del vaccino ai bambini fra 5 e 11 anni a inizio ottobre e Moderna a inizio novembre.



Vaccinazioni in frenata



Gli ultimi dati forniti dalla Fondazione Gimbe parlano di un tracollo delle vaccinazioni nelle ultime due settimane: a fronte delle 10 milioni di dosi disponibili si registrano meno di 500mila dosi somministrate, in calo del 41%. La categoria più restistente si conferma quelkla dei cinquantenni8 , ma frenano anche i giovanissimi (fascia 12-19 anni).



Crescono contagiati nelle 24 ore



Frattanto, il bollettino giornaliero del Ministero della Salute indica che, nelle ultime ventiquattro ore, in Italia, si sono registrati 4.061 contagiati (dai 3.970 di ieri) e 63 vittime (ieri erano state 67).



I tamponi molecolari ed antigenici effettuati sono stati 321.554 rispetto ai 292.872 effettuati il giorno precedente, con un tasso di positività sceso è dell'1,3% dall'1,4% di ieri.



In terapia intensiva vi sono 505 pazienti (11 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650 (146 in meno).