Edison, nei primi nove mesi ricavi a 6 miliardi. Conferma stime

(Teleborsa) - Edison ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi per 6,09 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 35,3% a 456 milioni mentre il risultato netto è negativo per 386 milioni rispetto all'utile di 87 milioni dello stesso periodo del 2018.



Confermate le stime di Ebitda per l'intero esercizio 2019, compreso tra 550 e 600 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 779 milioni di euro, contro i 416 milioni allo scorso 31 dicembre 2018, per effetto - spiega il Gruppo in una nota - "dell'acquisizione di EDF EN Italia, con cui Edison dà seguito al suo piano di sviluppo nelle rinnovabili". © RIPRODUZIONE RISERVATA