Unilever, Dove lancia prodotti con flaconi al 100% riciclabili

Dove, il marchio di prodotti per l'igiene personale di proprietà della Unilever, sceglie la strada della sostenibilità. Niente plastica per il packaging, nuovi flaconi riciclabili al 100% e un nuovo formato di deodorante ricaricabile che riduce in modo drastico l'uso di questo materiale inquinante. Dove svela le sue nuove iniziative che ridurranno l'uso della plastica vergine di oltre 20.500 tonnellate all'anno. Il piano del marchio in linea con quello di Unilever , segue i seguenti tre punti della strategia «Less, better, no Plastic».1) «No Plastic». Dove sta eliminado dove è possibile l'utilizzo di materiali plastici a favore di materiali alternativi. Il prossimo anno il packaging singolo di ogni prodtto sarà privo di plastica a livello globale. Inoltre è in fase di sviluppo la sostituzione dell'involucro esterno in plastica delle conferzioni multiple con un materiale a costo zero.2) «Better plastic». Dove ha annunciato il lancio di nuovi flaconi in plastica riciclata al 100% su tutte le gamme entro la fine del 2019 in Nord America e in Europa.3)«Less Plastica». Il marchio di proprietà di Uniler sfrutterà la tecnologia minim che sta dietro ai nuovi deodoranti stick riutilizzabili e ricaricabili in acciaio inox. Questa tecnica innovativa, infatti, minimizza gli sprechi e riduce in modo drastico la quantità di plastica necessaria. La data di lancio non è ancora confermata, ma i lavori sono in corso. La tecnologia minim sarà testata nell'ambito dell'iniziativa della piattaforma Loop. Il progetto pilota Loop è una collaborazione tra circa venticinque multinazionali con la società di smaltimento TerraCycle e con la società di trasporto Ups: l’obiettivo è riportare in vita il sistema del vuoto a rendere. Sul sito della piattaforma si potrà ordinare una serie di prodotti: al momento della consegna a casa gli articoli richiesti arriveranno non all’interno del solito imballaggio usa e getta, ma in una borsa “targata” Loop. Ogni prodotto è inserito in un contenitore riutilizzabile, che ritornerà al mittente. Quando il cliente farà un nuovo ordine, dovrà inserire i contenitori vuoti all’interno della borsa Loop e chiederne il ritiro. In questo modo non solo verrà eliminato l’imballaggio, ma ogni recipiente potrà essere riutilizzato per nuove consegne.«In Dove, siamo orgogliosi di avere più di 100 iniziative in corso in tutto il mondo dedicate ad affrontare i problemi dei rifiuti della plastica. Ciononostante, in qualità di uno dei più grandi brand mondiali del settore beauty, abbiamo la responsabilità di accelerare ulteriormente i nostri progressi. Gli annunci di oggi sono un passaggio importante del lavoro di trasformazione per produrre, usare e smaltire i packaging in plastica. Muovendoci in questo senso, miriamo a spingere l'industria globale del riciclo a raccogliere più plastica di scarto e a rendere disponibile all'uso una maggiore quantità di plastica riciclata», ha commentato Richard Slater, direttore Ricerca Sviluppo di Unilever.