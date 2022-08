Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo l'esordio vincente in casa contro il Bologna, la Lazio affronterà la prima trasferta stagionale allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric. La gara, anticipo della seconda giornata di Serie A, andrà in scena sabato 20 agosto alle ore 18:30. I precedenti sorridono ai biancocelesti: l'ultima vittoria del Torino contro la Lazio in Serie A risale al 26 maggio 2019, finale di campionato, quando alla guida dei piemontesi c'era Walter Mazzari: da allora sei gare consecutive senza vittoria, con cinque allenatori diversi. Grande ex dell'incontro Ciro Immobile: sette gol nelle ultime sette sfide contro il Torino nel massimo campionato.

Torino-Lazio, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Torino-Lazio in tv e in streaming

Diverse possibilità per i tifosi che vorranno vedere la partita. Oltre ai canali DAZN, l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Calcio d'inizio alle ore 18:30