Disney supera le attese: ricavi e utenti servizio Plus in forte crescita

Giovedì 10 Febbraio 2022, 10:15







(Teleborsa) - Risultati oltre le attese per Disney, che è balzata nelle contrattazioni after hours del mercato USA, arrivando a guadagnare circa l'8%, dopo aver terminato la sessione diurna in rialzo del 3,3% a 147 dollari.



La big dell'intrattenimento ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale con un turnover in crescita del 34% a 21,82 miliardi di dollari, che supera i 20,9 miliardi attesi dagli analisti.



L'EPS è volato a 1,06 dollari, più del triplo rispetto ai 32 cent di un anno prima e superiore ai 63 cents attesi dagli analisti.



Disney ha annunciato un forte aumento degli abbonati al sistema di streaming Disney+, concorrente di Netflix, raggiungendo un numero di quasi di 130 milioni di utenti, al di sopra delle attese.