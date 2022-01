Directa SIM, EnVent avvia copertura con "Neutral" e TP a 5,61 euro

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha iniziato la copertura sul titolo di Directa SIM, piattaforma per il trading online e società quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 5,61 euro per azione (per un upside del 2% rispetto ai 5,51 euro per azione al momento della stesura della ricerca), mentre il giudizio sul titolo è "Neutral". Gli analisti credono che Directa SIM sia "un'azienda redditizia e generatrice di cassa, con un management esperto le cui linee guida strategiche mirano ad ampliare e diversificare clienti e business, riducendo così il profilo di rischio complessivo". La sua valutazione risulta supportata da fondamenti tecnologici, potenziale di mercato e fondamentali finanziari.

Per quanto riguarda il bacino delle persone che scelgono di investire in autonomia il proprio denaro, EnVent si aspetta che la società raggiungerà una quota di mercato del 6% sul totale di 600 mila investitori autonomi con oltre 10.000 euro da investire. Per quanto riguarda il private banking, prevedono un possibile obiettivo di quasi 0,9 miliardi di AUM entro il 2024, attraverso l'assunzione di 45 promotori finanziari (agenti e dipendenti) entro la fine dell'anno.

EnVent si aspetta che la società chiuda l'anno con un utile netto di 5 milioni di euro, total asset per 88,9 milioni di euro e un ROE del 19%. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro, 94,5 milioni di euro e 12%. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a un utile netto di 4,1 milioni di euro, total asset per 99,4 milioni di euro e un ROE al 12%. EnVent Capital Markets ha assistito Directa SIM nel processo di quotazione in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider.