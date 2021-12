Deutsche Bank, multa da 8,66 milioni di euro per controlli su Euribor

(Teleborsa) - L'autorità tedesca per i mercati finanziari (BaFin) ha inflitto a Deutsche Bank una sanzione amministrativa pari a 8,66 milioni di euro dopo i controlli legati all'Euro Interbank Offered Rate (Euribor). "Occasionalmente la banca non ha predisposto sistemi preventivi, controlli e misure efficaci", ha affermato BaFin in un comunicato, aggiungendo che la banca tedesca può presentare ricorso. L'Euribor è derivato dal tasso di interesse medio al quale le banche prendono in prestito denaro l'una dall'altra.

Deutsche Bank, uno dei principali gruppi bancari mondiali, ha detto di aver accettato la sanzione e di aver implementato misure per migliorare i propri controlli. "Deutsche Bank non dispone di indicazioni che le problematiche che hanno portato alla multa si siano tradotte in richieste non corrette per l'amministratore dell'indice di riferimento", ha specificato in una nota. La banca ha accettato nel 2015 di pagare 2,5 miliardi di dollari di multe alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti e del Regno Unito per tentativi di manipolazione dei tassi di interesse di riferimento.

Intanto, è debole la performance di Deutsche Bank sulla borsa di Francoforte, dove scambia con un ribasso dell'1,06%, portandosi a quota 11,15 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 11,1 e successiva a quota 11,05. Resistenza a 11,26.