8 Marzo 2021

(Teleborsa) - Deliveroo, società britannica di food delivery, ha annunciato che le transazioni sulla sua piattaforma sono aumentate del 64% nel 2020, raggiungendo i 4,1 miliardi di sterline, a causa del boom degli ordini a domicilio durante la pandemia. Tra i trend registrati ci sono anche l'aumento dei clienti attivi mensilmente e una spesa più elevata per ogni ordine, ha detto la società, confermando i piani per la sua quotazione sul London Stock Exchange.

L'IPO di Deliveroo è una delle più attese del primo semestre 2021, con gli analisti che si aspettano una valutazione di circa 7 miliardi per la società fondata a Londra nel 2013. Deliveroo ha riportato i suoi ultimi risultati finanziari, insieme alla sua Expected Intention to Float (il documento con cui ha formalmente annunciato l'IPO), in una comunicazione alla City questa mattina.

Deliveroo ha affermato che l'utile lordo sottostante è salito dell'89,5% a 358 milioni di sterline nel 2020, rispetto ai 189 milioni di sterline dell'anno precedente e di aver ridotto le perdite sottostanti a 223,7 milioni di sterline, rispetto ai 317 milioni nel 2019.