Dedagroup allarga la sua offerta di servizi per la Pa

Martedì 5 Ottobre 2021, 18:19

Dedagroup, società italiana impegnato nella digitalizzazione di imprese, organizzazioni ed Enti Pubblici, allarga la sua offerta per la Pa. Dedagroup Public Services, azienda del gruppo specializzata nei servizi per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, presenta la nuova società Deda Value con sedi a Milano, Trento e Bovalino (Rc).

“Questa nuova società nasce con il preciso obiettivo di portare a Enti Pubblici e organizzazioni sanitarie il più elevato livello di innovazione possibile nell’approccio e negli strumenti di gestione finanziaria, con la convinzione che questo possa contribuire in modo decisivo ad alimentare la crescita e l’efficienza dei servizi ai cittadini, da sempre nostro primario obiettivo condiviso con i nostri clienti - commenta Fabio Meloni, ceo di Dedagroup Public Services e di Deda Value -. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto una svolta epocale nel percorso di digitalizzazione della Pubblica amministrazione e della Sanità, e le risorse messe in campo con il Pnrr contribuiranno a mantenere un trend positivo. Tuttavia, c’è ancora moltissimo da fare. Per ampliare la propria disponibilità d’investimento, ogni singolo comune, dal più grande al più piccolo, ha quindi la possibilità di accedere a servizi avanzati e specializzati che, favorendo una gestione finanziaria più efficiente, permettono di reperire e gestire al meglio nuove risorse utili allo sviluppo, oltre a quelle messe a disposizione dal Pnrr”.

Deda Value porterà a settori complessi come quello della Pa e della Sanità servizi altamente specializzati e personalizzati per il risanamento finanziario, la contabilità, la gestione tributaria, e la gestione economica e giuridica del personale. Grazie ad una attenta gestione delle imposte agirà per recuperare parte delle risorse economiche necessarie per innovare e migliorare i servizi ai cittadini, con il vantaggio di averle immediatamente a disposizione. L’offerta di Deda Value ha infatti il preciso obiettivo di rafforzare le azioni di risanamento finanziario a 360°, anche attraverso la corretta e puntuale gestione della fiscalità passiva, consentendo il finanziamento e la programmazione delle diverse tipologie di spesa, compresa quella corrente.

Rendere strutturale la gestione fiscale può concretamente supportare le Pubbliche Amministrazioni e la Sanità locale a liberare importanti risorse economiche per pianificare al meglio e con precisione le proprie politiche di investimento. In particolare, grazie al recupero abilitato da Deda Value, le Amministrazioni possono finanziare progetti per migliorare le città, ad esempio, accelerando sulla digitalizzazione, incrementando la sicurezza del territorio o focalizzandosi su settori fondamentali come la scuola e la gestione dei rifiuti, generando così ricadute positive sul cittadino.