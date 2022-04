Dedagroup annuncia 400 nuove assunzioni nel 2022

Sono 400 le nuove assunzioni previste per il 2022 da Dedagroup, polo di aggregazione nel settore del software e delll’innovazione, che già può contare su circa 2.000 risorse dislocate nelle sedi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, dove il gruppo è presente al fianco di oltre 4.000 clienti.

I profili ricercati, spiega una nota, sono differenti – dal Business Analyst al Software e all’Application Developer, dall’Enterprise Solution Consultant al Project Manager, fino al Cybersecurity Specialist – e andranno a rafforzare tra gli altri, i team delle principali aziende del Gruppo anche a supporto della realizzazione dei progetti di transizione digitale legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Entrare a fare parte di Dedagroup significa avere l’opportunità di crescere professionalmente all’interno di uno dei principali gruppi tecnologici italiani, che opera in un segmento, quello del digitale, centrale per il rilancio del Paese e che riconosce nelle proprie persone un pilastro fondamentale della propria strategia di sviluppo”, sottolinea Valentina Gilli, direttore delle risorse umane della società. “Ciò che Dedagroup porta ad aziende e territori è il riflesso di una cultura votata all’innovazione che permea ogni ambito di attività del Gruppo, compreso quello dell’organizzazione del lavoro, come dimostra il nostro programma di Lavoro Agile. Un progetto evoluto e strutturato, perché offre davvero la possibilità di lavorare in modo smart e con modalità all’avanguardia, studiato con il preciso obiettivo di sostenere e facilitare l’equilibrio tra vita personale e professionale e che fa della formazione continua il suo fiore all’occhiello”.