Decreto energia primo impegno del governo Meloni: le misure attese

(Teleborsa) - Fra i primissimi impegni del governo Meloni, insediatosi nel corso del weekend, c'è il, per far fronte al caro energia ed ammortizzare il costo del rincaro delle tariffe per famiglie ed imprese. Qualcosa è stato già anticipato dalprima del passaggio di consegne al nuovo esecutivo, con ladi 30 centesimi al litro sino al 18 novembre.Fra le misure da estendere sino a dicembre vi sono gli, nella forma potenziata prevista dal decreto aiuti Ter. Il cera stato giàdal precedente decreto per renderlo, quelle cioè con contatore a partire dai 4,5 kW rispetto ai 16,5 kW previsti in precedenza. Per le imprese dovrebbero poi essere prorogate anche leper i finanziamenti richiesti per il pagamento delle fatture energetiche.di questo decreto c'è invece il, che nasce da una esigenza: pagare il bonus a tutti coloro che ne hanno bisogno in modo semplice e soprattutto. Il problema delera stato messo in luce più volte dal Ministro Giorgetti, quando era al MISE, e quindi l'obiettivo sarebbe arrivare a quelle famiglie che, pur avendone diritto, non hanno presentato la domanda per il bonus sociale nei mesi scorsi, perché non a conoscenza del loro diritto a percepire il contributo. La ratio resta quella di distribuire il(famiglie con Isee inferiore ai 12 mila euro), ma, usando meccanismi automatici che raggiungano coloro che ne hanno più bisogno.il pagamento dicontro l'inflazione, perché l'obiettivo è tenere maggiori risorse per la legge di Bilancio 2023, che rappresenta il battesimo del fuoco del nuovo esecutivo.