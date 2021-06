De Lise (commercialisti): "Investire in cultura è fondamentale per ripresa"

(Teleborsa) - "La cultura può rappresentare un volano per la ripresa economica in Italia e salvare il Paese da un destino che non è già segnato, anche se viviamo un periodo difficile. Crediamo che investire sulla cultura sia fondamentale, si tratta di un settore strategico per il Paese, sul quale ha deciso di puntare con forza anche l'Unione giovani dottori commercialisti: siamo certi che l'arte in generale possa rappresentare un importante campo da gioco per lo sviluppo della professione. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del webinar "L'economia della cultura nel 2021, tra emergenza sanitaria e riaperture".

De Lise ha messo a fuoco anche le prossime iniziative della giunta dell'Unione: "Vogliamo essere operativi su tutto il territorio nazionale, mettendoci a disposizione degli unionisti che hanno deciso di affrontare la grande sfida delle elezioni. Il periodo è delicato e come giunta faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per supportare i nostri iscritti. Un altro appuntamento al quale teniamo particolarmente è il forum che si terrà a Roma il prossimo 16 luglio, che segnerà il ritorno degli eventi in presenza dell'Unione".

Camilla Zanichelli (consigliere di Giunta Ungdcec), ha sottolineato come "un webinar dei dottori commercialisti legato alla cultura sia fuori dagli schemi. L'obiettivo è dedicare una serie di incontri a tematiche non strettamente legate a economia e finanza, convinti ci siano molti settori importanti per la nostra categoria. L'arte è uno di questi: oggi si è reinventata, aprendosi al digitale, e interessa numerosissime imprese. Insomma il Covid, pur nella sua drammaticità, ci ha indotto a cercare nuovi soluzioni".

"Cultura è anche bisogno di socialità - ha detto Bernadette Dessalvi (consigliere Fondazione Centro Studi Ungdcec) - di riprenderci il lato positivo delle nostre esistenze: deve essere valutato da noi professionisti come un settore sul quale soffermare le nostre attenzioni e dedicare approfondimenti. Insomma la cultura intesa con tutte le sue variabili - arti figurative, musica, cinema, teatro, letteratura - è un ambito molto vasto che in questo periodo storico può essere un volano per la ripresa economica".