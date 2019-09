Dazi, WTO autorizza tariffe USA. A rischio export agroalimentare Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il- Organizzazione mondiale del commercio - ha infattigli USA ad applicaresulle importazioni dalla UE nel quadro del contenzioso sugliLa decisione, che sarà, potrebbe avere pesantieuropeo ed anche sulle vendite agroalimentari"C'è ancora tempo e modo per evitare una guerra commerciale tra UE e USA. Chiediamo alla Commissione europea di aprire con urgenza un negoziato con gli Stati Uniti, per evitare l'imposizione di dazi doganali aggiuntivi sui nostri prodotti", avverte, presidente di Confagricoltura.Gli Stati Uniti hanno già preparato unache comprende le eccellenze delagroalimentare:Laha dichiarato di essere pronta a replicare ai dazi USA, conda applicare sui prodotti importati dagli Stati Uniti per undi euro."Occorre il massimo impegno per evitare una guerra commerciale che sarebbe fortemente. Glisono ilextraeuropeo per il comparto agroalimentare, con un valore di oltre", ricorda Giansanti, aggiungendo che "la via da seguire con assoluta urgenza è quella del".