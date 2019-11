(Teleborsa) - Il mini-accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina potrebbe slittare al prossimo anno. Secondo quanto riporta Reuters sul sito sito, indiscrezioni indicano che l'intesa non sarà chiusa quest'anno a cause del complicarsi delle trattative.



In particolare, Pechino avrebbe chiesto agli USA Usa di fare di più sulla riduzione dei dazi mentre l'amministrazione Trump avrebbe avanzato richieste maggiori. © RIPRODUZIONE RISERVATA