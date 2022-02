Datrix, soluzioni AI per accelerare erogazione del credito di Sella

(Teleborsa) - Sella Personal Credit, società di credito al consumo del gruppo Sella, ha stretto una partnership con Datrix per ridurre le tempistiche di erogazione del credito grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la gestione della documentazione richiesta. Datrix, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo di soluzioni di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning, fornirà infatti tecnologie innovative che automatizzano la lettura e l'analisi dei documenti forniti dai clienti necessari a ottenere i finanziamenti, migliorando il processo di onboarding e riducendo i tempi per completare l'operazione di erogazione.

In particolare, Sella Personal Credit ha scelto la soluzione di Advanced OCR sviluppata dalla società 3rdPlace del gruppo Datrix e integrata nel sistema informativo di OCS. Questa tecnologia, oltre alla lettura automatizzata dei documenti (testi, immagini, video, messaggi audio), permette di convertirli e organizzarli in dati fruibili dal sistema, nonché di integrarli con ulteriori contenuti provenienti da fonti esterne. "L'Intelligenza Artificiale è in grado di trasformare la gestione documentale del settore bancario, ottimizzando i sistemi, generando produttività ed efficienza", ha commentato Mauro Arte, direttore generale di Datrix.