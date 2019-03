Daimler prova a vendere la Smart ai cinesi

(Teleborsa) - Il fermento da M&A continua a muovere il comparto auto, galvanizzato la scorsa ottava dai rumors di matrimonio tra i francesi di PSA e il gruppo italo-americano FCA.



Sotto osservazione anche Daimler, che dopo venti anni di perdite incessanti sembra intenzionata a cedere la Smart. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano tedesco Handelsblatt, il produttore di auto tedesco si sarebbe messo alla ricerca di un partner in Cina per concludere l'operazione entro l'anno.



La società sarebbe in trattative con Baic e Geely.







