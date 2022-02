Dad, Green Pass e colori: atteso nuovo decreto Covid

(Teleborsa) - Rivedere le regole per la Dad così come la durata del Green pass ma anche superamento del sistema dei "colori" nelle Regioni e una verifica sull'attuazione del PNRR: tanti i temi sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per le 16 di oggi a Palazzo Chigi.

Capitolo scuola: si starebbe ragionando alla possibilità di estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori,ossia una classe va in Dad a partire da tre contagi, mentre con due positivi sarà in didattica a distanza solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni. Al vaglio anche l'ipotesi di ridurre la Dad alle medie e superiori, superandola per chi ha la terza dose e limitarla a soli 5 giorni per gli altri.

Quanto alla durata del green pass potrebbe essere illimitata per chi ha già fatto la terza dose di vaccino, ovviamente al netto di nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose che, al momento, non è prevista. Il CdM potrebbe anche sancire il superamento del sistema a "colori" attuale nelle Regioni, con le quattro zone - bianca, gialla, arancione e rossa - legate ai contagi e al computo dei ricoveri per Covid.

Si farà anche il punto sullo stato di attuazione del PNRR. Nel brevissimo incontro di lunedì Draghi ha chiesto a tutti i ministri di indicare lo "stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l`eventuale necessità di interventi normativi e correttivi". Tanti gli obiettivi da centrare nel 2022 per mettere le mani su seconda e terza tranche di prestiti e finanziamenti a fondo perduto per un totale di 45,9 miliardi lordi (40 al netto del prefinanziamento): l'esborso più sostanzioso tra quelli previsti nell'intero arco del piano Next Generation Eu.