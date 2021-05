3 Maggio 2021

(Teleborsa) - CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari, ha stretto una partnership con l'acceleratore Open Seed per individuare le migliori startup innovative da proporre al portale. Le due società collaborano già da anni (tra le realtà supportate ci sono CleanBnB, Seed Money, FrescoFrigo e Tulips) e proprio in questo periodo è la stessa Open Seed a raccogliere capitali su CrowdFundMe con una campagna di Equity Crowdfunding.

La holding fiorentina - che finora ha ricevuto investimenti per circa 250mila euro, superando il primo obiettivo di 80mila - punta a reperire risorse economiche per sostenere sei nuove startup del Centro Italia (cinque toscane e una laziale) che entreranno a far parte del portafoglio e saranno inserite in un programma di crescita e affiancamento.

"Gli acceleratori d'impresa e i venture capitalist attingono sempre più al ricco bacino dell'Equity Crowdfunding per finanziare la crescita e lo sviluppo delle loro startup - ha dichiarato l'amministratore delegato di CrowdFundMe, Tommaso Baldissera Pacchetti - Quella che fino a qualche mese fa veniva definita finanza alternativa, ora può essere chiamata, a pieno titolo, finanza principale. Siamo lieti di consolidare una collaborazione con un operatore importante come Open Seed, e sono certo che insieme svolgeremo un ottimo lavoro per alimentare l'ecosistema delle aziende innovative italiane".

"Abbiamo supportato CrowdFundMe sin dagli albori, quando il settore dell'Equity Crowdfunding era ancora sconosciuto - ha aggiunto Lorenzo Ferrara, presidente di Open Seed - Finora non c'era un accordo formale, ma in questi anni abbiamo comunque lavorato a stretto contatto con i fondatori del portale, Tommaso Baldissera e Benedetto Pirro. Adesso facciamo un ulteriore passo in avanti per rinforzare il nostro rapporto e trovare nuove opportunità".