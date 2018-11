Credito: Crif, prestiti famiglie a ottobre segnano un aumento del 9,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crescita le richieste dei prestiti. Nel mese di ottobre il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif relativamente alle richieste di prestiti da parte degli italiani (nell'aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) ha confermato un trend di forte aumento, segnando un +9,5% rispetto al corrispondente mese del 2017.L'incremento è determinata dalla performance positiva sia della componente dei prestiti personali (+17,2%), che registrano la seconda miglior performance quanto a numero di richieste degli ultimi 10 anni, sia dei prestiti finalizzati (+3,7%), che risultano in ripresa dopo un primo trimestre dell'anno leggermente negativo.Il valore dell'importo medio richiesto in ottobre, nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati, è pari a 9.666 euro, e segna un nuovo record: +4,1% rispetto allo stesso mese del 2017 - che già aveva avuto un'ottima performance. Nello specifico, in ottobre i prestiti finalizzati hanno segnato un deciso incremento del +7,1% rispetto allo stesso mese del 2017, facendo registrare un valore di 6.808 euro, tra i più alti da quando CRIF ha iniziato le rilevazioni mensili. D'altraparte, i prestiti personali sono in leggera flessione (-1,0%), con l'importo medio attestatosi a 12.943 euro, rimanendo comunque il miglior risultato dell'ultimo trimestre.